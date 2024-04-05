Beşiktaş'a ofansif kadro da yaramadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de büyük sürprizlere imza attı..
Portekizli teknik adam; Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Milot Rashica, Ernest Muçi ve Rachid Ghezzal gibi hücum gücü yüksek oyuncuları aynı anda sahaya sürdü. Ancak buna rağmen Beşiktaş sahada istediği oyunu ortaya koyamadı ve maçtan beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş'ta, Başakşehir beraberliği ile ligdeki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.
Portekizli teknik adam; Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Milot Rashica, Ernest Muçi ve Rachid Ghezzal gibi hücum gücü yüksek oyuncuları aynı anda sahaya sürdü. Ancak buna rağmen Beşiktaş sahada istediği oyunu ortaya koyamadı ve maçtan beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş'ta, Başakşehir beraberliği ile ligdeki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.
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