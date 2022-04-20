Beşiktaş'a İngiliz golcü: Gol kralı...

Süper Lig 'de sezonun tamamlanması sonrasında kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş Yönetimi, en büyük değişimlerden birini hücum hattında yapacak. Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'yi lig bitiminde İngiltere'ye yollayacak olan Siyah-Beyazlılar, sözleşme yenileme görüşmelerinde orta noktayı bulamadığı Cyle Larin'e de teşekkür edip yollarını ayıracak. Ek olarak takımın bir diğer golcüsü Güven Yalçın'ın sezon sonunda bitecek olan kontratıyla ilgili de belirsizlik sürüyor. Elindeki liste üzerinden çalışmalarını sürdüren yönetime son bir öneri de teknik direktör Valerien Ismael'den geldi.



20 golün 6'sı kafayla



Fransız teknik adamın, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirme sonrasında Ligue 2'de Toulouse formasıyla 30 maçta 20 gol atarak krallık yarışında açık ara zirvede bulunan Rhys Healey'in alınmasını istediği belirtildi. Bu gelişme sonrasında idarecilerin, 27 yaşındaki İngiliz golcüyü de planları arasına eklediği öğrenildi. 1,80'lik golcü, forvet hattında santrfora ek olarak sol kanatta da görev yapabiliyor. Attığı 20 golün 6'sını kafayla kaydeden Healey'in kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve 2 milyon euroluk değeri bulunuyor.





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