Beşiktaş'a iki kötü haber! Derbide yoklar

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah beyazlı takıma bu maçta iki kötü haber geldi.
Beşiktaş'ta Gedson, 34. dakikada, Zaynutdinov ise 90+4. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler.
Beşiktaş ile Galatasaray, 4 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta Gedson, 34. dakikada, Zaynutdinov ise 90+4. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler.
Beşiktaş ile Galatasaray, 4 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.
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