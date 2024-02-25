Beşiktaş'a iki kötü haber! Derbide yoklar

Beşiktaş'ta sarı kart gören Gedson ve Zaynutdinov, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a iki kötü haber! Derbide yoklar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2024 20:59
Son güncelleme 25 Şubat 2024 21:03
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. Siyah beyazlı takıma bu maçta iki kötü haber geldi. 

Beşiktaş'ta Gedson, 34. dakikada, Zaynutdinov ise 90+4. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler.

Beşiktaş ile Galatasaray, 4 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery