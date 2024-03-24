Beşiktaş'a, Fransa'dan stoper yolda

Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
FRANSA'DAN GELECEK
Beşiktaş, Monaco'da forma giyen Şilili stoper Guillermo Maripan'ı listesine aldı ve oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu.
Guillermo Maripan'ın, Siyah-Beyazlı kurmaylar tarafından bir süredir takip edildiği de ifade ediliyor.
Monaco ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Maripan'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Ancak sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalması nedeniyle bu rakamın daha aşağıya çekilmesi oldukça yüksek bir ihtimal.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Guillermo Maripan bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.
FRANSA'DAN GELECEK
Beşiktaş, Monaco'da forma giyen Şilili stoper Guillermo Maripan'ı listesine aldı ve oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu.
Guillermo Maripan'ın, Siyah-Beyazlı kurmaylar tarafından bir süredir takip edildiği de ifade ediliyor.
Monaco ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Maripan'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Ancak sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalması nedeniyle bu rakamın daha aşağıya çekilmesi oldukça yüksek bir ihtimal.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Guillermo Maripan bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.
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