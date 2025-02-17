Beşiktaş'a duvar oldu: Emirhan Topçu!

Beşiktaş'ın genç stoperi Emirhan Topçu, Trabzonspor forvetleri karşısında doğru yerde doğru zamanda durarak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a duvar oldu: Emirhan Topçu!
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17 Şubat 2025 09:17

Brezilyalı stoper Paulista'nın sakatlığında savunmada yer bulan Emirhan Topçu özellikle Solskjaer'in imza atmasından sonra performansında önemli değişiklikler yaşadı.

Takımın havasını kaybettiği ve yönetim krizi dönemlerinde büyük eleştirilerden nasibi alan ve bir ara defanstaki oyun dengesini kaybeden 24 yaşındaki futbolcu Solskjaer'in dokunuşları ile sistemine çabuk uyum sağladı. Özellikle Trabzonspor maçındaki oyunuyla büyük alkış alan Emirhan hocasının verdiği görevleri eksiksiz uyguladı. 

Rakipten top kapan, hava hâkimiyetiyle takıma güven veren, rakip atak pozisyonlarında doğru yerde duran ve ileriye uzun ve hızlı top atan Emirhan otoritelerden de tam not aldı.

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