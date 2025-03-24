Beşiktaş'a derbi öncesi müjde!

Milli ara sonrası sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanan Rafa Silva ve Alex Oxlade Chamberlain üzüntüsü yaşanırken Jonas Svensson ve Mert Günok'tan teknik heyete iyi haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a derbi öncesi müjde!
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24 Mart 2025 09:34
Son güncelleme 24 Mart 2025 10:02

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Mert Günok ve Jonas Svensson'dan teknik heyete iyi haberler geldi. 

Millş ara sonrası sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanan Rafa Silva ve Alex Oxlade Chamberlain üzüntüsü yaşanırken Jonas Svensson ve Mert Günok'tan teknik heyete iyi haber geldi.

DERBİDE FORMA ŞANSI BULACAKLAR

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılan kaleci Mert'in sakatlığının çok ciddi olmadığı derbide Svensson ile birlikte sahada olacağı sevinç oluşturdu. 

 
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