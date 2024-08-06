Beşiktaş'a Cengiz Ünder önerisi!

Fenerbahçe'de o mevkide birçok oyuncu olduğu için kendisine kulüp bulması söylenen Cengiz Ünder Türkiye'de kalmak istiyor. Bu durum Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'e iletildi. Eğer gerekli görüşmeler yapılır sonuç alınır ise Beşiktaş'ta Cengiz Ünder gelişmesi yaşanabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Beşiktaş'a Cengiz Ünder önerisi!
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06 Ağustos 2024 08:00
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yönetime haber yollayıp sağ kanata takviye yapılmasını istedi. Beşiktaş'a sürpriz Cengiz Ünder haberi geldi.

Siyah beyazlı yönetim de hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Angel Di Maria'yı alamadı. Angel Correa için nabız yokladı. Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı milli yıldızı Cengiz Ünder'in menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!

Cengiz Ünder'in menajeri, Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor Beşiktaş'da da oynamaya sıcak bakıyor" teklifinde bulundu. Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hoca'nın ve Başkan Hasan Arat'ında onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" açıklaması yaptı.

1357 DAKİKA 9 GOL 3 ASİST

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti.

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