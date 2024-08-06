Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yönetime haber yollayıp sağ kanata takviye yapılmasını istedi. Beşiktaş'a sürpriz Cengiz Ünder haberi geldi.
Siyah beyazlı yönetim de hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Angel Di Maria'yı alamadı. Angel Correa için nabız yokladı. Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı milli yıldızı Cengiz Ünder'in menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı.
BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!
Cengiz Ünder'in menajeri, Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor Beşiktaş'da da oynamaya sıcak bakıyor" teklifinde bulundu. Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hoca'nın ve Başkan Hasan Arat'ında onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" açıklaması yaptı.
1357 DAKİKA 9 GOL 3 ASİST
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti.
Siyah beyazlı yönetim de hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Angel Di Maria'yı alamadı. Angel Correa için nabız yokladı. Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı milli yıldızı Cengiz Ünder'in menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı.
BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!
Cengiz Ünder'in menajeri, Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor Beşiktaş'da da oynamaya sıcak bakıyor" teklifinde bulundu. Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hoca'nın ve Başkan Hasan Arat'ında onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" açıklaması yaptı.
1357 DAKİKA 9 GOL 3 ASİST
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti.
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