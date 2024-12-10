Beşiktaş'a bir iyi, bir kötü haber!

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, takıma döndü. Emirhan Topçu'nun Bodo/Glimt maçında oynama ihtimali düşük.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a bir iyi, bir kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2024 13:40
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Bodo/Glimt maçına odaklandı.

Bodo/Glimt deplasmanı öncesi Beşiktaş'a bir iyi ve bir kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda derbide sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, takıma geri döndü.

Derbide sakatlık yaşayan bir başka isim olan Emirhan Topçu'nun ise Bodo/Glimt maçında oynama ihtimali düşük. Savunmada eksikler bulunan Beşiktaş'ta 24 yaşındaki Emirhan'ın sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak sahada olma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery