Beşiktaş, 4 maç sonra galip geldi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, 4 maç sonra galip geldi
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03 Kasım 2024 18:16
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Nilüfer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksinde oynanan mücadelede Siyah Beyazlılar sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Siyah Beyazlılar bu sonucun ardından 4 maç sonunda galip geldi.
Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Beşiktaş: Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir (Gizem Güreşen, Merve Tanıl, Brakocevic, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Ezgi Uludağ, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Melis Bükmen)

Setler: 25-17, 22-25, 21-25, 25-18, 15-10

Süre: 133 dakika (26, 30, 30, 29, 18)

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