Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ernest Muçi'nin durumu belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
1 AY OLMAYACAK
Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Arnavut futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Muçi'nin 2 hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de yetişmesi zor görünüyor.
Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Muçi'nin de kaybedilmesi canları sıktı.
28 SAKATLIK İLE ZİRVEDE!
Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan siyah-beyazlılar bu alanda Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Bahtiyar Zaynutdinov'un tedavileri sürerken Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor.
Emirhan Topçu'nun durumu yakından takip edilirken Göztepe maçına yetişememesi durumunda savunmada yine Başakşehir maçındaki gibi sıkıntı yaşanacak.
1 AY OLMAYACAK
Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Arnavut futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Muçi'nin 2 hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de yetişmesi zor görünüyor.
Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Muçi'nin de kaybedilmesi canları sıktı.
28 SAKATLIK İLE ZİRVEDE!
Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan siyah-beyazlılar bu alanda Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Bahtiyar Zaynutdinov'un tedavileri sürerken Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor.
Emirhan Topçu'nun durumu yakından takip edilirken Göztepe maçına yetişememesi durumunda savunmada yine Başakşehir maçındaki gibi sıkıntı yaşanacak.