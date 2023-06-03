Beşiktaş, 26.5 milyon TL alacak

Beşiktaş, sezonu ikinci tamamlaması halinde kasasına 26.5 milyon TL koyacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 26.5 milyon TL alacak
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03 Haziran 2023 09:45
Son güncelleme 03 Haziran 2023 11:15
Beşiktaş'ın lig ikinciliğini hedeflemesindeki en büyük etkenlerden biri de kasasına girecek olan para.

Lig sıralamasında ikinci olan takım 26.5 milyon TL, üçüncü olan ise 19.9 milyon TL kazanacak (aradaki fark 6,6 milyon TL).

Öte yandan sezonu ikinci ve üçüncü bitiren takımlar, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek. 

Beşiktaş ile Kasımpaşa 38. kez rakip olacak. Geride kalan 37 maçta siyah-beyazlılar 23, Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı; 8 maç berabere bitti. Beşiktaş rakip fileleri 74 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol atabildi.

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