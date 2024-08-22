Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında deplasmanda Lugano ile karşılaştı. Stockhorn Arena'da oynanan maç 3-3 sona erdi.
Beşiktaş, 21. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Lugano, 34. dakikada Bislimi ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş 52. dakikada Gedsn Fernandes ile 2-1 öne geçti. Siyah beyazlı takım, Al-Musrati'nin 55. dakikada kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkardı. Lugano bu gole 1 dakika sonra Steffen ile yanıt verdi ve farkı 1'e indirdi. 63. dakikada ev sahibi ekip Paulista'nın kendi kalesine kaydetti golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücade 3-3 sona erdi.
2018'DEN SONA BİR İLK
Rakip fileleri 2 kez havalandıran Gedson Fernandes, Avrupa kupalarında 2018'den sonra ilk defa rakip fileleri havalandırdı.
GIO İLK KEZ KAZANAMADI
Beşiktaş'ın başında 4. resmi maçına çıkan Giovanni van Bronckhorst, ilk kez bir maçı kazanamadı. Galatasaray'ı Süper Kupa maçında mağlup eden siyah beyazlı takım, ligde de 2'de 2 yapmıştı.
Beşiktaş, bu eşleşmenin rövanşını 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Siyah beyazlı takım, rakibini mağlup ederek gruplara kalmaya çalışacak.
PAULISTA ÇİZGİDEN ÇIKARDI!
Maçta ilk ciddi atağı Lugano yakaladı. 17. dakikada sağ kanatta topla buluşan Steffen ortayı yaptı. Arka direkte Aliseda'nın vuruşunu Gabriel Paulista, çizgi üzerinde karşıladı ve topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.
GEDSON SAHNEYE ÇIKTI!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Gabriel Paulista'nın 21. dakikada savunma arkasına gönderdiği topu Gedson çok iyi kontrol etti. Sağ çaprazdan rakibini ekarte eden Portekizli oyuncu, yerden yaptığı sert vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BISLIMI BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI
Lugano, Bislimi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Zanotti'nin ön direğe gönderdiği topu Bislimi iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.
Lugano, temsilcimiz Beşiktaş'ın kalesinde bir kez daha etkili oldu. Steffen'in kullandığı kornere arka direkte Vladi kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİHE...
İlk yarının sonlarına gelirken Beşiktaş, Al-Musrati ve Ndour ikilisiyle tehlikeli geldi. Musrati'nin yay üzerinden kaleye yaptığı sert vuruş savunmadan döndü. Dönen topa Ndour gelişine vurdu ama top az farkla yandan dışarı gitti.
İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon olmadı ve takımlar devreye 1-1 eşitlikle girdi.
BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yeniden sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Rafa Silva'nın harika topuk pasını çok iyi kontrol eden Gedson, çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI!
Temsilcimiz Beşiktaş, 55. dakikada Al-Musrati'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Al-Musrati iyi takip etti, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
LUGANO FARKI 1'E İNDİRDİ!
Lugano, Steffen'in golüyle farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Steffen, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımı adına 2. golü kaydetti.
MAALESEF TOP AĞLARA GİTTİ: 3-3
Lugano 8 dakikada geri döndü. Sağ çaprazda topla buluşan Zanotti, yerden içeriye sert bir top kesti. Paulista'nın uzaklaştırmak istediği top Mert Günok'un solundan Beşiktaş ağlarına gitti ve durum 3-3 oldu.
Maçın son bölümünde ciddi bir atak olmadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.
21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Al Musrati ceza yayı önündeki Rafa Silva'ya pasını verdi, Portekizli oyuncu, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, düzgün bir şutla pozisyonu gole çevirdi: 1-2.
55. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Masuaku'nun soldan kullandığı köşe atışında Al Musrati kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.
57. dakikada Lugano'nun golü geldi. Aliseda'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Steffen'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
64. dakikada Lugano beraberliği yakaladı. Zanotti'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topu Paulista ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-3.
65. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes aut çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi. Kaleci Saipi, Rafa Silva'nın altıpas önünden şutunda topu ayaklarıyla çeldi.
77. dakikada Rafa Silva'nın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği ve savunmadan seken topa Onana kafayla vurdu. Kaleci son anda topu tokatlayarak gole izin vermedi.
Stat: Arena Thun
Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi (Dk. 85 Bottani), Doumbia (Dk. 62 Grgic), Mahmoud (Dk. 85 Dos Santos), Steffen, Vladi (Dk. 62 Przybylko), Aliseda (Dk. 72 Mahou)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour (Dk. 58 Onana), Rashica (Dk. 71 Muçi), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile (Dk. 71 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 21 ve 52 Gedson Fernandes, Dk. 55 Al Musrati (Beşiktaş), Dk. 34 Bislimi, Dk. 57 Steffen, Dk. 64 Paulista (Kendi kalesine) (Lugano)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Ndour, Dk. 84 Onana (Beşiktaş), Dk. 47 Doumbia, Dk. 76 Valenzuela (Lugano)
Beşiktaş, 21. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Lugano, 34. dakikada Bislimi ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş 52. dakikada Gedsn Fernandes ile 2-1 öne geçti. Siyah beyazlı takım, Al-Musrati'nin 55. dakikada kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkardı. Lugano bu gole 1 dakika sonra Steffen ile yanıt verdi ve farkı 1'e indirdi. 63. dakikada ev sahibi ekip Paulista'nın kendi kalesine kaydetti golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücade 3-3 sona erdi.
2018'DEN SONA BİR İLK
Rakip fileleri 2 kez havalandıran Gedson Fernandes, Avrupa kupalarında 2018'den sonra ilk defa rakip fileleri havalandırdı.
GIO İLK KEZ KAZANAMADI
Beşiktaş'ın başında 4. resmi maçına çıkan Giovanni van Bronckhorst, ilk kez bir maçı kazanamadı. Galatasaray'ı Süper Kupa maçında mağlup eden siyah beyazlı takım, ligde de 2'de 2 yapmıştı.
Beşiktaş, bu eşleşmenin rövanşını 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Siyah beyazlı takım, rakibini mağlup ederek gruplara kalmaya çalışacak.
PAULISTA ÇİZGİDEN ÇIKARDI!
Maçta ilk ciddi atağı Lugano yakaladı. 17. dakikada sağ kanatta topla buluşan Steffen ortayı yaptı. Arka direkte Aliseda'nın vuruşunu Gabriel Paulista, çizgi üzerinde karşıladı ve topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.
GEDSON SAHNEYE ÇIKTI!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Gabriel Paulista'nın 21. dakikada savunma arkasına gönderdiği topu Gedson çok iyi kontrol etti. Sağ çaprazdan rakibini ekarte eden Portekizli oyuncu, yerden yaptığı sert vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
BISLIMI BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI
Lugano, Bislimi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Zanotti'nin ön direğe gönderdiği topu Bislimi iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.
Lugano, temsilcimiz Beşiktaş'ın kalesinde bir kez daha etkili oldu. Steffen'in kullandığı kornere arka direkte Vladi kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİHE...
İlk yarının sonlarına gelirken Beşiktaş, Al-Musrati ve Ndour ikilisiyle tehlikeli geldi. Musrati'nin yay üzerinden kaleye yaptığı sert vuruş savunmadan döndü. Dönen topa Ndour gelişine vurdu ama top az farkla yandan dışarı gitti.
İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon olmadı ve takımlar devreye 1-1 eşitlikle girdi.
BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yeniden sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Rafa Silva'nın harika topuk pasını çok iyi kontrol eden Gedson, çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI!
Temsilcimiz Beşiktaş, 55. dakikada Al-Musrati'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Al-Musrati iyi takip etti, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
LUGANO FARKI 1'E İNDİRDİ!
Lugano, Steffen'in golüyle farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Steffen, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımı adına 2. golü kaydetti.
MAALESEF TOP AĞLARA GİTTİ: 3-3
Lugano 8 dakikada geri döndü. Sağ çaprazda topla buluşan Zanotti, yerden içeriye sert bir top kesti. Paulista'nın uzaklaştırmak istediği top Mert Günok'un solundan Beşiktaş ağlarına gitti ve durum 3-3 oldu.
Maçın son bölümünde ciddi bir atak olmadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.
21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Al Musrati ceza yayı önündeki Rafa Silva'ya pasını verdi, Portekizli oyuncu, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, düzgün bir şutla pozisyonu gole çevirdi: 1-2.
55. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Masuaku'nun soldan kullandığı köşe atışında Al Musrati kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.
57. dakikada Lugano'nun golü geldi. Aliseda'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Steffen'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
64. dakikada Lugano beraberliği yakaladı. Zanotti'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topu Paulista ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-3.
65. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes aut çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi. Kaleci Saipi, Rafa Silva'nın altıpas önünden şutunda topu ayaklarıyla çeldi.
77. dakikada Rafa Silva'nın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği ve savunmadan seken topa Onana kafayla vurdu. Kaleci son anda topu tokatlayarak gole izin vermedi.
Stat: Arena Thun
Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi (Dk. 85 Bottani), Doumbia (Dk. 62 Grgic), Mahmoud (Dk. 85 Dos Santos), Steffen, Vladi (Dk. 62 Przybylko), Aliseda (Dk. 72 Mahou)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour (Dk. 58 Onana), Rashica (Dk. 71 Muçi), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile (Dk. 71 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 21 ve 52 Gedson Fernandes, Dk. 55 Al Musrati (Beşiktaş), Dk. 34 Bislimi, Dk. 57 Steffen, Dk. 64 Paulista (Kendi kalesine) (Lugano)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Ndour, Dk. 84 Onana (Beşiktaş), Dk. 47 Doumbia, Dk. 76 Valenzuela (Lugano)
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