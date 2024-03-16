Beşiktaş 15 saniyede gol attı

Beşiktaş - Antalyaspor maçının ikinci yarısının henüz 15. saniyesinde Beşiktaş gol attı.
Devreye 2-0 geride giren Beşiktaş, ikinci yarının ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte direkt olarak hücuma kalktı ve golü buldu.
İkinci yarının 15. saniyesinde Milot Rashica'nın sağ çaprazdan taşıyıp ceza alanına çevirdiği topu penaltı noktası üzerinden ağlara gönderen Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla ikinci golünü kaydetti.
Bu gol, bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılarda atılan en erken gol oldu.
Devreye 2-0 geride giren Beşiktaş, ikinci yarının ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte direkt olarak hücuma kalktı ve golü buldu.
İkinci yarının 15. saniyesinde Milot Rashica'nın sağ çaprazdan taşıyıp ceza alanına çevirdiği topu penaltı noktası üzerinden ağlara gönderen Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla ikinci golünü kaydetti.
Bu gol, bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılarda atılan en erken gol oldu.
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