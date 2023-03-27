Beş ülkeden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris Olimpiyatları'na katılmasına ortak tepki

Rus ve Belaruslu atletlerin gelecek yıl Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılmasına Polonya, Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya ve Estonya tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beş ülkeden Rus ve Belaruslu sporcuların Paris Olimpiyatları'na katılmasına ortak tepki
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27 Mart 2023 15:34
Rus ve Belaruslu atletlerin gelecek yıl Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılmasına Polonya, Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya ve Estonya karşı çıktı.

Söz konusu ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Belaruslu ve Rus sporcuların "tarafsız sporcular" olarak nitelendirilmesi eleştirildi.

Belaruslu ve Rus sporcuların gelecek yıl olimpiyatlara "tarafsız sporcu" olarak katılmasının bir alternatif olarak sunulduğu anımsatılan açıklamada, "Sporcuların rollerini belirleyen milliyetleri değildir. Aksine, Kremlin rejimini destekleyen hükümetler ve şirketler tarafından destekleniyorlar. Hatta bazıları doğrudan Rus ordusuyla ilişkili." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın spor tesisleri dahil sivil altyapısına saldırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu anda Rus ve Belaruslu atletlerin herhangi bir statüde Paris Olimpiyat Oyunları'na geri dönmeleri için bir yol açmayı düşünmenin zamanı olmadığına inanıyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) henüz nihai bir karar vermemiş olsa da, planlarını yeniden gözden geçirmeye ve uluslararası toplum tarafından desteklenen duruşuna geri dönmeye şiddetle davet ediyoruz."

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