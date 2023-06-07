Bernard Mensah, Körfez ekipleriyle görüşüyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bernard Mensah takımdan ayrılmıştı. Mensah için Birleşik Arap Emirlikleri ve Katardan teklif olduğu iddia edildi.



Gana medyası ghanasoccernet, orta saha oyuncusunun Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC ve Katar kulübü Qatar SC ile müzakerelere başladığını duyurdu.



2017'den bu yana Süper Lig'de görev alan Ganalı futbolcu, Kasımpaşa ile 32 maçta 5 gol 7 asist, Kayserispor ile 91 maçta 16 ve 15 asist yaptı.



2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mensah, Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşamayı başarmıştı.





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