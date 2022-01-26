Berna Gözbaşı: "Ligin sürpriz takımı olacağız"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, arada açıklamalar yaptı ve iddialı konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı: 'Ligin sürpriz takımı olacağız'
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26 Ocak 2022 15:21
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbul'dan mesaj verdi. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip tekrardan çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, ligin sürpriz takımlarından olmak istediklerini belirtti.

lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek olan Yukatel Kayserispor, daha sonra Kayseri'ye dönerek Recep Mamur Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek. Hava şartları nedeniyle İstanbul'da kalan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında duygularını dile getirdi.

Başkan Gözbaşı, sürprizlerle dolu bir lig yaşandığını ifade ederek, "Yeni transferlerimizle daha da güçlenen Kayserisporumuz lige verilen arayı Antalya kampında en iyi şekilde değerlendirecek. Gücümüzü biliyoruz, inanıyoruz; futbolumuz, başarılarımız ile ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Faruk AYDEMİR

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