Berke Özer'e transfer izni yok

21 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika'da iki sezonluk Westerlo macerası yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.



Berke Özer'e Avrupa'dan yine birkaç takımın talip olduğu öğrenildi. Ancak Vitor Pereira'nın, başarılı kalecinin performansından çok memnun olduğu ve kesinlikle takımda tutulmasını istediği kaydedildi.



Yönetim de Altay Bayındır ile kıyasıya bir rekabete hazırlanan Berke için gelen teklifleri geri çevirdi. Genç file bekçisinin de Fenerbahçe'de kalıp forma savaşı vermek istediği kaydedildi.



