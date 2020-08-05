Berkay Özcan: 'Kopenhag daha iyiydi'

Başakşehir'in 22 yaşındaki oyuncusu Berkay Özcan, Kopenhag'a elendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Berkay Özcan açıklamasında; "Biz buraya kazanmaya, tur atlamaya gelmiştik. 1-0 evimizde kazanmıştık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı. Kopenhag daha iyiydi. Maçın başında geriye düştük. Sonra 2-0 ve 3-0 oldu." dedi.
"HEDEFİMİZ VARDI, OLMADI"
22 yaşındaki genç oyuncu sözlerini; "Hedefimiz vardı. Avrupa'da da bir hedefimiz vardı. Olmadı. İnşallah seneye devam ederiz." diyerek bitirdi.
Berkay Özcan açıklamasında; "Biz buraya kazanmaya, tur atlamaya gelmiştik. 1-0 evimizde kazanmıştık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı. Kopenhag daha iyiydi. Maçın başında geriye düştük. Sonra 2-0 ve 3-0 oldu." dedi.
"HEDEFİMİZ VARDI, OLMADI"
22 yaşındaki genç oyuncu sözlerini; "Hedefimiz vardı. Avrupa'da da bir hedefimiz vardı. Olmadı. İnşallah seneye devam ederiz." diyerek bitirdi.