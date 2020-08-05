Berkay Özcan: "Kopenhag daha iyiydi"

Berkay Özcan, Başakşehir'in 3-0 kaybederek Avrupa'ya veda ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Berkay Özcan: 'Kopenhag daha iyiydi'
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05 Ağustos 2020 22:21
Başakşehir'in 22 yaşındaki oyuncusu Berkay Özcan, Kopenhag'a elendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Berkay Özcan açıklamasında; "Biz buraya kazanmaya, tur atlamaya gelmiştik. 1-0 evimizde kazanmıştık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı. Kopenhag daha iyiydi. Maçın başında geriye düştük. Sonra 2-0 ve 3-0 oldu." dedi.

"HEDEFİMİZ VARDI, OLMADI"

22 yaşındaki genç oyuncu sözlerini; "Hedefimiz vardı. Avrupa'da da bir hedefimiz vardı. Olmadı. İnşallah seneye devam ederiz." diyerek bitirdi.




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