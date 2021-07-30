Berkan Kutlu: 'Türkiye'nin en büyük kulübündeyim'

Galatasaray'da yeni transfer Berkan Kutlu, kendisini sarı kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Galatasaray Televizyonu'na duygularını aktardı.



Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve elinden gelenin en iyisini sahada yapmaya çalışacağını ifade eden Berkan Kutlu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama artık buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın." diye konuştu.



Taraftarlara mesaj gönderen genç oyuncu, "Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde biraz boştu statlar. Şimdi de onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim." dedi.







