Berkan Kutlu: 'Taktiğe harfiyen uyduk ve kazandık'

Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından Alanyasporlu futbolcu Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'a karşı sahada savaştıklarını ifade eden Berkan, "Sahada çok iyi savaştık. Bizim bir taktiğimiz var. O taktiği harfiyen uygulayınca bu mücadeleler oluyor. Çok mutluyuz. 2 maç kaybettik. Bu reaksiyon çok güzel oldu. Çok önemli bir 3 puan. 2 maç kaybetmek kötü. 3 olsaydı kötü bir rutin olacaktı. Beşiktaş maçıyla toplamak çok önemli. Yolumuza daha güvenli bir şekilde devam ediyoruz" dedi.



