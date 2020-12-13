Berkan Kutlu: 'Taktiğe harfiyen uyduk ve kazandık'

Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından Alanyasporlu futbolcu Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a karşı sahada savaştıklarını ifade eden Berkan, "Sahada çok iyi savaştık. Bizim bir taktiğimiz var. O taktiği harfiyen uygulayınca bu mücadeleler oluyor. Çok mutluyuz. 2 maç kaybettik. Bu reaksiyon çok güzel oldu. Çok önemli bir 3 puan. 2 maç kaybetmek kötü. 3 olsaydı kötü bir rutin olacaktı. Beşiktaş maçıyla toplamak çok önemli. Yolumuza daha güvenli bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
Beşiktaş'a karşı sahada savaştıklarını ifade eden Berkan, "Sahada çok iyi savaştık. Bizim bir taktiğimiz var. O taktiği harfiyen uygulayınca bu mücadeleler oluyor. Çok mutluyuz. 2 maç kaybettik. Bu reaksiyon çok güzel oldu. Çok önemli bir 3 puan. 2 maç kaybetmek kötü. 3 olsaydı kötü bir rutin olacaktı. Beşiktaş maçıyla toplamak çok önemli. Yolumuza daha güvenli bir şekilde devam ediyoruz" dedi.