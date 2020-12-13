Berkan Kutlu: "Taktiğe harfiyen uyduk ve kazandık"

Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından Alanyasporlu futbolcu Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu: 'Taktiğe harfiyen uyduk ve kazandık'
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13 Aralık 2020 21:31
Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından Alanyasporlu futbolcu Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a karşı sahada savaştıklarını ifade eden Berkan, "Sahada çok iyi savaştık. Bizim bir taktiğimiz var. O taktiği harfiyen uygulayınca bu mücadeleler oluyor. Çok mutluyuz. 2 maç kaybettik. Bu reaksiyon çok güzel oldu. Çok önemli bir 3 puan. 2 maç kaybetmek kötü. 3 olsaydı kötü bir rutin olacaktı. Beşiktaş maçıyla toplamak çok önemli. Yolumuza daha güvenli bir şekilde devam ediyoruz" dedi.



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