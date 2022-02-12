Berkan Kutlu: 'Bu duruma biz düşürdük, biz çıkaracağız'

Galatasaraylı Berkan Kutlu, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu "Söylenecek çok fazla şey yok. Çok zor bir durumdayız. Herkes durumun farkında, çok çalışıyor. 1-0 geriye düştük, 1-1'i yakaladık. 2-1'i yakalayamadık ne yazık ki. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Ayrıca Berkan Kutlu "Takımın içinde bulunduğu durumla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Herkesin çok çalışması, her anını analiz etmesi lazım. Başka hiçbir durum yok. Biz bu duruma soktuk takımı, bizim çıkarmamız lazım." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO