Berat Özdemir'e Fransa'dan sürpriz talip!

Trabzonspor'da form düşüklüğü yaşayan Berat Özdemir için Fransa'dan transfer iddiası geldi

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Berat Özdemir'e Fransa'dan sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 13:10
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlanan Berat Özdemir için Fransa'nın Lille takımının takipte olduğu öne sürüldü.

Fransız basınınındaki haberlere göre Lille, Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor..

Transferde gözünü Süper Lig'e çeviren son Fransa şampiyonu Lille, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularının durumunu yakından takip ediyor.

Fransa basınına yansıyan haberde; Lille, Nelsson'un durumunu yakından takip ediyor ve sarı-kırmızılı takımın maçlarına gözlemci yolluyor. Lille'nin Nelsson'un yanı sıra Süper Lig'den Altay Bayındır ve Berat Özdemir'i de izlediği kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.