Berat Özdemir'e Fransa'dan sürpriz talip!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlanan Berat Özdemir için Fransa'nın Lille takımının takipte olduğu öne sürüldü.



Fransız basınınındaki haberlere göre Lille, Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor..



Transferde gözünü Süper Lig'e çeviren son Fransa şampiyonu Lille, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularının durumunu yakından takip ediyor.



Fransa basınına yansıyan haberde; Lille, Nelsson'un durumunu yakından takip ediyor ve sarı-kırmızılı takımın maçlarına gözlemci yolluyor. Lille'nin Nelsson'un yanı sıra Süper Lig'den Altay Bayındır ve Berat Özdemir'i de izlediği kaydedildi.





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