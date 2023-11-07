Berat Özdemir, A Milli Takım'a göz kırptı!

Trabzonspor'da son haftalarda dikkat çeken isimlerden biri olan Berat Özdemir, performansıyla A Milli Takım'a göz kırptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Berat Özdemir, A Milli Takım'a göz kırptı!
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07 Kasım 2023 12:38
Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ön libero Berat Özdemir, 11. haftanın en çok konuşulan futbolcularından oldu.

Bordo-mavililer'in Fenerbahçe ile oynayıp 3-2 kazandığı karşılaşmada başarılı bir performans ortaya koyan ve bu performansını bir golle süsleyen Berat Özdemir, A Milli Takım'a göz kırptı.

Dev maçı tribünden izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yetenekli oyuncuyla ilgili önemli notlar aldığı öğrenildi. Montella'nın A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'ndaki son maçında 21 Kasım 2023 Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın aday kadrosuna Berat'ı davet etmesi bekleniyor.

Berat daha önce de ilk olarak Abdullah Avcı'nın talebiyle transfer edildikten sonra Milli Takım forması giydi. Dünya Kupası elemelerinde A Milli takımda görev yaptı. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan Berat Özdemir, 2022 yılında Suudi Arabistan kulübü Al-Ettifaq'a 2.4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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