24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
1-141'
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
2-0DA
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-038'
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
2-251'
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-283'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-141'
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
2-0DA
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-1DA
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
0-09'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
0-010'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
0-241'
24 Eylül
Nice-Roma
0-040'
24 Eylül
Freiburg-Basel
1-041'
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
0-037'
24 Eylül
Braga-Feyenoord
0-041'
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
1-239'
24 Eylül
Como-Sassuolo
2-036'

Berat Luş'tan 28 dakikada 4 gol! Erokspor, İstanbulspor'u farklı geçti

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Galatasaray'dan kiralanan 18 yaşındaki Berat Luş, attığı 4 golle maça damgasını vurdu.

calendar 24 Eylül 2025 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 22:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı.
 
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
 
Erokspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Berat Luş'un 47, 60, 70 ve 75. dakikadaki golleriyle maça damga vurduğu maçı 5-0 kazandı. Ev sahibinin skoru belirleyen golünü Hamza Catakovic kaydetti.
 
Erokspor ligin sonraki haftasında sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise Boluspor'u konuk edecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
