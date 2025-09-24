Berat Luş'tan 28 dakikada 4 gol! Erokspor, İstanbulspor'u farklı geçti

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Erokspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Berat Luş'un 47, 60, 70 ve 75. dakikadaki golleriyle maça damga vurduğu maçı 5-0 kazandı. Ev sahibinin skoru belirleyen golünü Hamza Catakovic kaydetti.
Erokspor ligin sonraki haftasında sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor ise Boluspor'u konuk edecek.
💥Esenler Erokspor'un genç futbolcusu Berat Luş, İstanbulspor karşılaşmasını 4 golle tamamladı! pic.twitter.com/bi2H21teVx
— Sporx (@sporx) September 24, 2025