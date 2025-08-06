Benjamin Sesko transferinde geri sayım!

Manchester United, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko'nun transferi için girişimlerine devam ediyor.Sky'da yer alan habere göre, Manchester United, 22 yaşındaki futbolcu için teklifini 80 milyon euro'ya çıkardı. Bu gelişmenin ardından Manchester United ve Leipzig arasında anlaşma sağlanmasının beklendiği yazıldı.Sesko ise Manchester United ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı. Sloven futbolcu, Manchester United'a imza atmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.Sesko'nun, Manchester United ile Leipzig arasında anlaşma sağlanmasının ardından kısa sürede sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 21 gol attı ve 6 asist yaptı.