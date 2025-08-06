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Benjamin Sesko transferinde geri sayım!

Manchester United, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sesko'nun, kısa süre içerisinde Manchester United için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

calendar 06 Ağustos 2025 17:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benjamin Sesko transferinde geri sayım!
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Manchester United, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko'nun transferi için girişimlerine devam ediyor.

80 MİLYON EURO
ANLAŞMA YAKIN

Sky'da yer alan habere göre, Manchester United, 22 yaşındaki futbolcu için teklifini 80 milyon euro'ya çıkardı. Bu gelişmenin ardından Manchester United ve Leipzig arasında anlaşma sağlanmasının beklendiği yazıldı.

MANCHESTER İLE ANLAŞTI

Sesko ise Manchester United ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı. Sloven futbolcu, Manchester United'a imza atmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA


Sesko'nun, Manchester United ile Leipzig arasında anlaşma sağlanmasının ardından kısa sürede sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 21 gol attı ve 6 asist yaptı.

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