Benik Afobe: "Başka gün, daha başka olurdu"

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Benik Afobe, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Benik Afobe: 'Başka gün, daha başka olurdu'
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19 Eylül 2020 18:19
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Benik Afobe, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk 20 dakika dışında etkili olduklarını söyleyen İngiliz golcü, "İlk 20 dakika arkadaşlarımızın da yeni formasyona alışması adına biraz sıkıntılı oldu. 20 dakika sonrasında iyi bir oyun ortaya koyduk. Gol atabilirdik, penaltı olabilirdi, başka bir gün olsa golümüz olabilirdi. Her maça daha da güçlenerek çıkmaya çalışacağız." dedi.



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