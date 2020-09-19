Benfica'dan Dyego Sousa'ya Beşiktaş izni!

Benfica, 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa'nın Beşiktaş'la görüşmesine onay verdi.

Haber; Sabah
Benfica'dan Dyego Sousa'ya Beşiktaş izni!
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19 Eylül 2020 13:30
Beşiktaş'ta santrfor transferi için farklı isimlerle temaslar sürerken gündeme gelen son isimlerden Dyego Sousa'da olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için kiralık olarak formasını giydiği Benfica'dan görüşme izni çıktı. Bonservisi Çin ekibi Shenzhen'de bulunan 31 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlanırsa Portekiz ekibi, siyah-beyazlılara gitmesine onay verecek.

AY SONUNA KADAR BEKLEYECEKLER

Kartal, Shenzhen'le de Sousa'yı kiralamak için temaslarını sürdürüyor.

Ancak Beşiktaş'ın birinci önceliği Nikola Kalinic. 32 yaşındaki Hırvat forvetin bonservisini almak için kulübü Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar olumlu bir gelişme olmazsa Sousa üzerinde yoğunlaşacak.

Benfica'da fazla forma şansı bulamayan, Çin Ligi'ne de dönmek istemeyen tecrübeli golcünün Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.



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