Benfica'ya Devler Ligi'nde puan yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu. Benfica'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puanı bulunmuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen, 1-0 kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golü 65. dakikada Patrik Schick attı.

Bu sonucun ardından Benfica'nın Devler Ligi'nde puan hasreti sürdü. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan Benfica'nın puanı bulunmuyor. Benfica'da 4 Şampiyonlar Ligi maçının 3'ünde takımın başında Jose Mourinho yer aldı. Bayer Leverkusen, Devler Ligi'nde puanını 5 yaptı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, bu kez Manchester City deplasmanına konuk olacak.



