UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen, 1-0 kazandı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golü 65. dakikada Patrik Schick attı.
Bu sonucun ardından Benfica'nın Devler Ligi'nde puan hasreti sürdü. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan Benfica'nın puanı bulunmuyor. Benfica'da 4 Şampiyonlar Ligi maçının 3'ünde takımın başında Jose Mourinho yer aldı. Bayer Leverkusen, Devler Ligi'nde puanını 5 yaptı.
Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, bu kez Manchester City deplasmanına konuk olacak.
Alman ekibine galibiyeti getiren golü 65. dakikada Patrik Schick attı.
Bu sonucun ardından Benfica'nın Devler Ligi'nde puan hasreti sürdü. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan Benfica'nın puanı bulunmuyor. Benfica'da 4 Şampiyonlar Ligi maçının 3'ünde takımın başında Jose Mourinho yer aldı. Bayer Leverkusen, Devler Ligi'nde puanını 5 yaptı.
Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, bu kez Manchester City deplasmanına konuk olacak.