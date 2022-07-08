Benfica Seferorvic'in bonservisini belirledi!

Benfica, transfer dönemindeki talipleri giderek artan Haris Seferovic için bonservis bedelini belirledi.



Portekiz'den Record'un haberine göre; Benfica'nın, takımdaki en yüksek maaşlı futbolculardan biri olan 30 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 8 milyon euro olduğu aktarıldı.



Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Roger Schmidt'in, İsviçreli golcünün takımdan gönderilmesine sıcak baktığı ifade edildi.



Öte yandan Sefeorvic ile ilgilenen kulüpler olarak ise Galatasaray ve Mallorca'nın adı yazıldı.





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