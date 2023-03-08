Benfica'dan çılgın Şampiyonlar Ligi geliri

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Club Brugge'ü eleyen Benfica'nın elde ettiği gelir dudak uçuklattı.



Portekiz basını, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Benfica'nın şuana kadar elde ettiği gelirin 75 milyon euro bandına geldiğini duyurdu. Benfica'nın grup maçlarında 38,38 milyon euroluk gelirinin yanı sıra gruplarda aldığı sonuçlara göre ek 13 milyon euro ve son 16'da mücadele etmesi dolayısıyla da 10,6 milyon euro ve çeyrek finale yükseldiği için ise 12 milyon euro daha kazandıkları ifade edildi.



UEFA'nın tüm bu gelirler dışında televizyon gelirlerini de kulüplere dağıtacağı göz önünde bulundurulduğunda Benfica'nın çılgın bir gelir elde ettiği ortaya çıkıyor.





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