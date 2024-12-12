Benfica, Bologna duvarını aşamadı

Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Benfica evinde Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benfica, Bologna duvarını aşamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2024 01:06
Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica evinde Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Estadio da Luz'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da karşılıklı pozisyonlara rağmen sahadan 1'er puan ile ayrılmış oldu.

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu 72 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 10'a yükseltirken, Bologna 2 puana ulaşmış oldu.

Ligin 7. haftasında Benfica evinde Barcelona'yı ağırlarken, Bologna sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery