Bellingham: "Arda'yı çok seviyorum"

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu. Bellingham, Arda Güler için dikkat çekici sözler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bellingham: 'Arda'yı çok seviyorum'
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15 Ağustos 2024 00:41
Real Madrid'in yıldız isimlerinden Jude Bellingham, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.

İngiliz yıldız, "Gerçekten enteresan bir maçtı, çok değişik bir takımlar. Adam adama savunma yapıyorlar ve kolay değil. O yüzden bizim sürekli yer değiştirmemiz gerekti. İkinci yarıya biraz daha alan aradık ve bunda başarılı olduk." dedi.

Kylian Mbappe ve hücum hattıyla ilgili konuşan Bellingham, "Zaten çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Birlikte oynadığınızda ne kadar iyi oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki daha fazla birbirimizi anlamalıyız. Beraber öğrenmeye ve bu oyunu geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bellingham, son olarak milli yıldız Arda Güler için, "Onu çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor. Çok alçakgönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

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