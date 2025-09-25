Belgrad'da kazanan çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Kızılyıldız ile Celtic karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Celtic, 56. dakikada Kelechi Iheanacho ile öne geçti. Kızılyıldız adına beraberliği getiren golü 65. dakikada Marko Arnautovic kaydetti.



Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puanla Avrupa Ligi'ne başladı.



Celtic, gelecek maç haftasında Braga'yı ağırlayacak. Kızılyıldız ise Porto deplasmanına gidecek.



