Belçika Ligi'nde şampiyon resmen Club Brugge

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir arada olan liglerden Belçika Ligi resmi olarak tescil edildi.Belçika Ligi'nde 29 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan, resmen şampiyon ilan edildi. Brugge temsilcisi en yakın rakibi Gent'inönünde lider konumda bulunuyordu.Ligin son sırasındaki takımın küme düştüğü Belçika'da, son sırada bulunan Waasland-Beveren'in kümede kalma şansı vardı ancak sezonun tescili ile birlikte küme düştüler.20 puanlı Waasland Beveren'in önündeki takımlar 22 puanla Oostende, 23 puanla Cercle Brugge küme düşme riskinden kurtuldular.Belçika İkinci Ligi'nde ilk 3'te yer alan OH Leuven, Virton ve Westerlo'dan birisi Waasland Beveren'in Belçika Ligi'ndeki yerini alacak. Bu takımın hangisi olacağına daha sonra karar verilecek.Belçika'da yeni sezon için planlanan başlangıç tarihi iseoldu. Lig daha öncesinde olduğu gibi 16 takımlı olmaya devam edecek.30 haftanın ardından play-off'a hak kazanan takımlar yeniden şampiyonluk yarışına girecek. Kısaltılan play-off süreci sadece gelecek sezon geçerli olacak.Belçika'da federasyon uzun vadede ligidüşürmek istiyor.