Belçika'da Club Brugge şampiyon

Belçika Ligi'nde Club Brugge, Antwerp'i 3-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Belçika'da Club Brugge şampiyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2022 16:35
Belçika Ligi şampiyonluk grubunda Club Brugge, sahasında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Club Brugge, karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelede Royal Antwerp, 19. dakikada Michael Frey'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen Club Brugge, 49. dakikada Hans Vanaken, 64. dakikada Jack Henry ve 66. dakikada Sargis Adamyan'ın golleriyle sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Club Brugge, bir maçı fazla olmasına rağmen, en yakın takipçisi US Gilloise ile puan farkını 8'e yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti. Antwerp ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Club Brugge, Mechelen ile karşılaşacak. Royal Antwerp, bu kez Cercle Brugge'yi ağırlayacak.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ