Belçika'da Club Brugge şampiyon

Belçika Ligi şampiyonluk grubunda Club Brugge, sahasında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Club Brugge, karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Mücadelede Royal Antwerp, 19. dakikada Michael Frey'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen Club Brugge, 49. dakikada Hans Vanaken, 64. dakikada Jack Henry ve 66. dakikada Sargis Adamyan'ın golleriyle sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından Club Brugge, bir maçı fazla olmasına rağmen, en yakın takipçisi US Gilloise ile puan farkını 8'e yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti. Antwerp ise 33 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Club Brugge, Mechelen ile karşılaşacak. Royal Antwerp, bu kez Cercle Brugge'yi ağırlayacak.