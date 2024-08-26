Bekir Yunus Uçar'dan acı haber

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bekir Yunus Uçar'dan acı haber
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26 Ağustos 2024 01:29
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 02:38
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bekir Yunus Uçar'ın cenazesi pazartesi günü Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

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