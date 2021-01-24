BB Erzurumspor'da transfer; Elba Rashani

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elba Rashani'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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BB Erzurumspor'da transfer; Elba Rashani
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24 Ocak 2021 23:04
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elba Rashani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç doğumlu Kosovalı sol kanat oyuncusu Rashani'nin transfer edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Elba Rashani Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Kosova Milli Takım oyuncusu 27 yaşındaki Rashani son olarak Norveç 1. Lig takımlarından Odds BK'de forma giymişti.



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