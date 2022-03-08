BB Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sosyal medya hesaplarından açıklamayla, "futbol sorumlusu" görevine Muzaffer Bilazer'in getirildiği duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
BB Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2022 14:41
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, sportif direktör Muzaffer Bilazer'in futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği bildirildi.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından Bilazer ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Sportif direktörümüz Sayın Muzaffer Bilazer, takımımızın futbol sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.