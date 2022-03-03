BB Erzurumspor'da Altınordu maçı hazırlıkları sürüyor

BB Erzurumspor, İzmir'de konuk olacağı Altınordu maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; bberzurumspor.com
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BB Erzurumspor'da Altınordu maçı hazırlıkları sürüyor
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03 Mart 2022 15:56
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet idmanı yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlı ekip, cuma günü yapacağı son antrenmanın ardından İzmir'e gidecek.

Erzurum temsilcisi, ligin 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Altınordu'ya konuk olacak.

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