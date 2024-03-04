Bazı şeyler değişmiyor: Muslera, Galatasaray'ı yine kurtardı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, derbide eldivenleri taktı, kritik anlarda yine takımını ayakta tutmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bazı şeyler değişmiyor: Muslera, Galatasaray'ı yine kurtardı
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04 Mart 2024 10:48
Yaşı ilerliyor, 'yeni kaleci lazım' deniyor ama Fernando Muslera, en kritik anlarda yine Galatasaray'ı ayakta tutan en önemli faktör olmaya devam ediyor.

Hafta içerisinde kupada teknik direktör Okan Buruk tarafından dinlendirilen ve eksikliği çok ciddi şekilde hissedilen Uruguaylı file bekçisi, derbide yeniden kaleye döndü.

Bir kez daha takımı için ne kadar kritik bir role sahip olduğunu ispatlayan başarılı eldiven, Ghezzal'in net pozisyonunda devleşti. Masuaku'nun füzesinde tuttuğu yerle tehlikeye izin vermedi. Yan topları kusursuz geçiren Muslera, derbideki performansıyla bir kez daha taraftarı mest etti.

 
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