Bayrak futbolunda ilk şampiyona İstanbul'da düzenlenecek

Bayrak futbolunda ilk şampiyona İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bayrak Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda 24 takım mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bayrak futbolunda ilk şampiyona İstanbul'da düzenlenecek
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13 Mart 2024 13:49
Bayrak futbolu branşındaki ilk Türkiye şampiyonası 22-23-24 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Olimpiyat Sahası Atletizm Tesislerinde 22 Mart Cuma günü saat 11.00'da başlayacak şampiyonaya 24 takım katılacak.

Organizasyonda mücadele edecek ekipler şunlar:

"Armada Sharks, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor, Boğaziçi Sultans, Çekmeköy Sportif Wolves,
Dragons, Dragos Dragons, Eagles, Ege Dolphins, Esenyurt Ayyıldız, Hacettepe Reddeers, İstanbul Bulls, İstanbul Lions, İTÜ Hornets, Koç Rams, Blue Wolfs Pursaklar, Lady Knights, Mersin Mustangs,
ODTÜ Falcons, Phoenix Flag, Sakarya Tatankaları, Savaşçılar, Selçuk Kartallar, Şile Deniz Chargers,
Yıldız Stallions"

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