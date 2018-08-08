Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Alman devi Bayern Münih, amatör küme ekiplerinden FC Rottach-Egern'i 20-2 mağlup etmeyi başardı.
Mücadelede Bayern Münih'in golleri şu şekilde sıralandı;
Coman - 1" 13" 16"
Thiago - 3"
Lewandowski - 19" 33" 45"
Wagner - 56" 63" 68"
Müller - 58" 60"
Franzke - 62" 74" 80"
Rudy - 65"
Rıbery - 70
James - 76" 88"
Kımmıch - 79"
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Mücadelede Bayern Münih'in golleri şu şekilde sıralandı;
Coman - 1" 13" 16"
Thiago - 3"
Lewandowski - 19" 33" 45"
Wagner - 56" 63" 68"
Müller - 58" 60"
Franzke - 62" 74" 80"
Rudy - 65"
Rıbery - 70
James - 76" 88"
Kımmıch - 79"
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