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Bayern Münih'ten hazırlık maçında inanılmaz skor!

Bayern Münih, hazırlık maçında FC Rottach-Egern'e tam 20 gol attı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'ten hazırlık maçında inanılmaz skor!
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08 Ağustos 2018 20:42
Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Alman devi Bayern Münih, amatör küme ekiplerinden FC Rottach-Egern'i 20-2 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede Bayern Münih'in golleri şu şekilde sıralandı;

Coman - 1" 13" 16"
Thiago - 3"
Lewandowski - 19" 33" 45"
Wagner - 56" 63" 68"
Müller - 58" 60"
Franzke - 62" 74" 80"
Rudy - 65"
Rıbery - 70
James - 76" 88"
Kımmıch - 79"



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