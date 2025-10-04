04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
0-127'
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
0-127'
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-066'
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
1-164'
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Bayern Münih'ten Wirtz ve Woltemade yanıtı!

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, transfer döneminde farklı takımları tercih eden Florian Wirtz ve Nick Woltemade ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

calendar 04 Ekim 2025 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'ten Wirtz ve Woltemade yanıtı!
Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Florian Wirtz ve Nick Woltemade ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Dreesen, "Wirtz ve Woltemade, farklı takımları tercih etti. Bayern Münih artık istediği oyuncuları alamıyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Bu abartılı bir iddia ve bence doğru değil. Bayern Münih hala dünyanın en cazip kulüplerinden biri." yanıtını verdi.

Sözlerine devam eden Dreesen, "İki futbolcu da Premier Lig'e transfer oldu ama aynı zamanda biz de Premier Lig'den iki oyuncu transfer ettik; Diaz ve Jackson. Ayrıca iki yıl önce Harry Kane'yi de transfer ettiğimizi hatırlatmak istiyorum." dedi.


Florian Wirtz, yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den Liverpool'a imza atmıştı. Woltemade ise Stuttgart'tan Newcastle United'a gitmişti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Alanyaspor 8 3 3 2 9 7 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 8 1 1 6 5 11 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
