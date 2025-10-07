Bayern Münih'te Upamecano'ya yeni sözleşme

Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda biten Dayot Upamecano'yu bedava bırakmak istemiyor.Alman ekibi, Upamecano ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Alman basınında yer alan haberde, kulüp ve Upamecano arasında yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği yazıldı.Bayern Münih Başkanı Herbertt Hainer de yaptığı açıklamada," dedi.Bayern Münih ve Upamecano arasında görüşmelerin devam ettiği ancak Alman ekibinin ödeyeceği yıllık ücretin yeni sözleşme için bir sorun olduğu belirtildi. Bayern Münih, sözleşmesi daha önce biten Alphonso Davies ile senelik 20 milyon euro'dan yeni anlaşma sağlamıştı, Alman ekibinin aynı bedeli Upamecano'ya önermesinin zor olduğu kaydedildi.2021 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Fransız stoper Upamecano, Alman ekibinde çıktığı 161 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda biten 26 yaşındaki Upamecano'nun, güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.