Bayern Münih'te Lewandowski satılabilir!

Bayern Münih'te, bu yaz yıldız golcü Robert Lewandowski takımdan ayrılabilir.



ANLAŞMA OLMAZSA SATILABİLİR!



Bild'de yer alan habere göre; Bavyera devinin, yeni kontrat için Polonyalı yıldızın menajeri Pini Zahavi ile bir görüşme yapacağı aktarıldı. Bayern Münih'in, Zahavi ile yapacağı toplantıda istediği şartları bulamazsa, Lewandowski için satma fikrine de yakın olduğu kaydedildi.



EN AZ 40 MİLYON EURO!



Alman temsilcisinin, gelecek yaz sözleşmesi bitecek Lewandowski'den para kazanmak için bu ihtimali göz önüne aldığı ve bonservis beklentisinin en az 40 milyon euro ifade edildi.



BARCELONA VE PSG



Öte yandan menajer Zahavi'nin ise oyuncusuyla ilgilenen Barcelona ve PSG'nin 40 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemekte sıkıntı çekmeyeceğini düşündüğü belirtildi.



BU SEZON 47 GOL!



33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te 42 maça çıkarken, 47 kez fileleri havalandırdı.



DORTMUND'DAN BONSERVİSSİZ GELDİ



Polonyalı golcü, 2014'te Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu.





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