Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'in radarında yer almaya devam ediyor.



İngiliz basınından CaughtOffside'de yer alan habere göre, Hakan'ı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih, milli yıldız ile ilgilenmeye devam ediyor.



MANCHESTER CITY DE TAKİP EDİYOR



30 yaşındaki futbolcu için Bayern Münih dışında Manchester City'nin de devrede olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin geri dönüşüyle ilgili bazı şüpheleri olduğu ve Bayern Münih kadar olmasa da Hakan'a ilgi gösterdiği ve 30 yaşındaki futbolcunun durumunun takip edildiği kaydedildi.



INTER'İN BEKLENTİSİ



Inter'in ise yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ilgisine rağmen satmaya yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu konusunda 45 milyon euro'luk bir teklife, "Evet" diyebileceği iddia edildi.



HAKAN'IN PERFORMANSI



Hakan'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgide, milli futbolcunun da artık yeni bir mücadeleye hazır olduğu ve bu durumun transferi etkileyebileceği vurgulandı.



Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.



Inter'de bu sezon 11 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 3 kez gol sevinci yaşadı.



