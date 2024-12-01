Bayern Münih'e Harry Kane şoku

Bayern Münih'te Borussia Dortmund maçında sakatlanan Harry Kane'in kaçıracağı maçlar belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'e Harry Kane şoku
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01 Aralık 2024 14:24
Bayern Münih'te Borussia Dortmund maçında sakatlanan Harry Kane'in kaçıracağı maçlar belli oldu.

Alt baldırında lif yırtığı tespit edilen Harry Kane'in kupadaki Bayer Leverkusen ve ligdeki Heidenheim maçlarında forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

Yıldız oyuncunun tedavisinin hızlı bir şekilde başlandığı ve oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 20 gol 9 asistlik performans gösterdi.
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