Bayern Münih'e Goretzka'dan kötü haber!

Bayern Münih'e Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka'dan kötü haber geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Alman ekibi, Goretzka'nın sakatlığı nedeniyle ligde cumartesi günü oynanacak Heidenheim maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Bayern Münih'te bu sezon 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Alman ekibi, Goretzka'nın sakatlığı nedeniyle ligde cumartesi günü oynanacak Heidenheim maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Bayern Münih'te bu sezon 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.