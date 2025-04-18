Bayern Münih'e Goretzka'dan kötü haber!

Bayern Münih, sakatlığı bulunan Leon Goretzka'nın Heidenheim maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'e Goretzka'dan kötü haber!
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18 Nisan 2025 19:43
Bayern Münih'e Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka'dan kötü haber geldi.

Alman ekibi, Goretzka'nın sakatlığı nedeniyle ligde cumartesi günü oynanacak Heidenheim maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bayern Münih'te bu sezon 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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