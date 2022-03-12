Bayern, Hoffenheim engelini geçemedi

Bundesliga'da 26. hafta mücadelesinde Hoffenheim ile Bayern Münih 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Bayern, Hoffenheim engelini geçemedi
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12 Mart 2022 19:28
Bundesliga'da 26. hafta mücadelesinde Sebastian Hoeness'in takımı Hoffenheim ile Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Bayern Münih kozlarını paylaştı.

Rhein Neckar Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hoffenheim, 32. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle öne geçerken Bayern Münih, 45'te Robert Lewandowski ile eşitliği yakaladı.

Alınan bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 44 yaparken, 4 haftalık galibiyet serisi son buldu. Bayern Münih 60 puana ulaştı ve üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Bayern Münih sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.

 

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