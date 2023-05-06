Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i konuk etti.



Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak üç puanı aldı.



Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken 62'de Gnabry, Bayern'i öne geçirdi. 73'te bu kez Leroy Sane sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Werder Bremen 87'de Schmidt'le farkı bire indirse de devamını getiremedi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Bayern Münih, 65 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 35 puanda kaldı.





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